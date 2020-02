Kehren Mats Hummels und Thomas Müller im Falle eines Falles für die EM in die Nationalmannschaft zurück? Muss nicht sein, sagt Toni Kroos.

Toni Kroos scheint Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller in der deutschen Nationalmannschaft keine Träne nachzuweinen.

Der Star von Real Madrid erklärte in der ARD, das Bundestrainer Joachim Löw seit der WM 2018 nicht ohne Grund auf Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng verzichtet.

Damit habe er den Umbruch im Nationalteam eingeleitet, so Toni Kroos weiter. "Ich tippe eher, dass es auch so bleiben wird, weil die Marschrichtung bisher auch nicht so falsch ist."

Statt auf viele Weltmeister von 2014 setzte Löw im vergangenen Jahr auf junge Wilde wie Luca Waldschmidt. In der SPORT BILD hatte der Bundestrainer aber ein mögliches Comeback von Hummels und Co. ins Spiel gebracht.