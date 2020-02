Kai Havertz hat in den vergangenen Partien wieder zurück zu alter Form gefunden. Ein Abgang von Bayer Leverkusen ist weiterhin großes Thema. Geschäftsführer Rudi Völler ist zuallererst froh, den Topstar gehalten zu haben.

In der Branche wird allgemeinhin damit gerechnet, dass der Jung-Nationalspieler nach dieser Saison weiterzieht.

"Aber wir haben ihm erklärt, dass es ihm guttut, wenn er noch ein Jahr bei uns bleibt. Und das war auch eine richtige Entscheidung."

Jetzt liegt es an Havertz und dessen Management, nach dieser Saison zu entscheiden, was das Beste für den Karriereweg des 20-Jährigen ist. An Optionen mangelt es schon mal nicht.

Der FC Bayern, Juventus Turin und der FC Liverpool sind nur eine kleine Auswahl an Klubs, die Havertz Avancen machen.

