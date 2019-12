Die 243. Ausgabe des Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid am Mittwochabend hatte wenig spannende Sequenzen zu bieten. Zinedine Zidane sah trotz allem eine hochklassige Partie und zeigte sich mit dem Punktgewinn zufrieden.

"In anderen Spielen haben wir unsere Chancen ja gemacht. Das Ergebnis hat für mich einen faden Beigeschmack, wir hätten mehr verdient gehabt", sagte Zinedine Zidane laut REAL TOTAL nach dem Clasico.

Die Chancen, die sich Real Madrid geboten hatten, wurden am Ende zu leichtfertig vergeben.

Karim Benzema will dritte Meisterschaft mit Real Madrid gewinnen

"Es war ein guter Clasico, ein gutes Fußballspiel. Ich will die Spieler beglückwünschen, weil dieses hier kein einfaches Pflaster ist", resümierte Zidane weiter.

Barça sei von seinen Spielern früh angelaufen worden und habe für lange Zeit den Ballbesitz für sich gewonnen.

"Letztlich", so Zidane, "können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein." An der Tabellenkonstellation hat sich durch das Ergebnis nichts geändert – die beiden Topklubs stehen weiterhin punktgleich an der LaLiga-Spitze.

Zidane haderte aber dann doch ein bisschen mit dem Spielergebnis: "Ich finde es nur schade für meine Spieler. Sie haben einen großen Aufwand betrieben und hätten mehr verdient gehabt. Aber wir sind in jedem Fall auf dem richtigen Weg."

