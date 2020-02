Der Brasilianer ließ sich bei einer Mode-Veranstaltung von Peek & Cloppenburg in Düsseldorf blicken.

Neymar und Co. kassieren Kritik für NBA-Stippvisite

Neymar postete zahlreiche Fotos von dem Event auf seinen sozialen Kanälen und zog damit die Wut seiner Bosse auf sich.

Denn laut LE PARISIEN sollen die Verantwortlichen bei Paris Saint-Germain alles andere als glücklich mit dem Kurztrip des 28-Jährigen gewesen sein.

Der Zeitpunkt – kurz vor dem Spiel gegen Amiens in der Ligue 1 und gegen Borussia Dortmund in der Champions League – wird in der PSG-Chefetage zumindest als unglücklich bewertet.

Zudem musste Neymar in den zurückliegenden Wochen wegen einer Rippenprellung pausieren. Sein Einsatz gegen den BVB sei aber wieder wahrscheinlicher geworden, heißt es aus Frankreich.

