Dass Wilfried Zaha auch außerhalb des englischen Fußballs Begehrlichkeiten weckt, ist nicht neu. Der FC Bayern soll Interesse an einer Ausleihe signalisiert haben. Roy Hodgson, der bei Zahas Klub Crystal Palace als Trainer amtet, kann über die Mutmaßungen nur lachen.

Roy Hodgson entlocken die Gerüchte um seinen Starstürmer Wilfried Zaha und dessen möglichem Wechsel zum FC Bayern, nicht mehr als sarkastische Töne.

"Ein Leihgeschäft mit dem FC Bayern? War das ernst gemeint? Wo haben Sie diese Geschichte her?", äußerte sich der Teammanager von Crystal Palace während einer Medienrunde. Anfügend sagte er, man verfolge keine Bestrebungen, Zaha zu veräußern.

Um die Situation noch an Ort und Stelle aufzuklären, hätte Hodgson sogar zu einer besonderen Maßnahme gegriffen. Der frühere englische Nationaltrainer bot an, Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge anzurufen.

"Er ist ein alter Freund von mir. Ich werde ihn fragen: 'Stimmt es, dass Ihr ein Angebot für die Ausleihe unseres besten Spielers abgegeben habt, so dass wir ohne ihn in die entscheidende Saisonphase gehen würden? Ist das wahr?' Wenn er 'Ja' sagt, beantworte ich Ihre Frage. Aber ich denke nicht, dass er 'Ja' sagt", so Hodgson.