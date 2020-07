Letzter Halt Amerika : Willian enthüllt seinen Plan für den Karriereherbst



Tobias Krentscher

Willian (31) will auch nach dem Saisonende und dem Auslaufen seines Vertrags bei Chelsea in Europa bleiben. Bis 2023 oder noch ein Jahr länger plant der Flügelstürmer einen Verbleib auf dem alten Kontinent. Was danach kommt? Der brasilianische Nationalspieler hat konkrete Pläne.