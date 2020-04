Liverpool : "Willst sie um dich haben": Jürgen Klopp vermisst seine Mannschaft

Aufgrund der Coronakrise ist beim FC Liverpool dieser Tage nicht an gemeinsames Üben zu denken. Jürgen Klopp vermisst den Umgang mit seiner Mannschaft.

Wann in der Premier League wieder der Alltag Einzug erhalten wird, ist nicht vorhersehbar. Experten gehen davon aus, dass Großbritannien das in Europa am stärksten von Covid-19 betroffene Land werden könnte.

So herrscht auf den Übungslplätzen des FC Liverpool auf unbestimmte Zeit Stillstand – sehr zum Leidwesen von Jürgen Klopp.

"Du fühlst direkt, warum du sie so vermisst, es ist eine außergewöhnliche Truppe. Du willst sie um dich haben, näher an ihnen sein, als du es sein kannst. Es wird schlimmer, je länger es dauert", erklärt der Cheftrainer auf der Reds-Website.