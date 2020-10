AS Rom : Winter-Wechsel? Arsenal bietet der Roma Sead Kolasinac an

Der FC Arsenal will Sead Kolasinac von der Gehaltsliste bekommen. Nachdem im vergangenen Sommer eine Ausleihe scheiterte - unter anderem der FC Schalke zeigte Interesse - soll nun im Januar-Transferfenster ein weiterer Versuch unternommen werden, den Linksverteidiger an den Mann zu bringen.

Wie der CORRIERE DELLO SPORT in Erfahrung gebracht hat, haben die Gunners dem AS Rom eine Zusammenarbeit mit Kolasinac in Aussicht gestellt. Im Gespräch soll ein Winter-Wechsel auf Leihbasis sein.

Sead Kolasinac hat bei Arsenal seinen Stammplatz verloren. Ainsley Maitland-Niles und Bukayo Saka machen ihm als Konkurrenten das Leben schwer. Der 27-Jährige, der 2017 ablösefrei aus Gelsenkirchen kam, hat noch Vertrag bis 2022.

Quelle: CORRIERE DELLO SPORT