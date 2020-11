Donezk-Coach Luis Castro : "Wir können Real Madrid nochmal schlagen"

Schachtar Donezk rechnet sich in der Champions League gegen Real Madrid (Dienstag, 18:55 Uhr) durchaus einen Erfolg aus. "Wir glauben wirklich, dass wir noch einmal in der Lage sind, Madrid zu schlagen", sagte Cheftrainer Luis Castro laut MARCA.

Die Ukrainer hatten bei den Königlichen am ersten Spieltag der Gruppenphase mit 3:2 gesiegt. Nach dem vierten Spieltag hat Real als Zweiter sieben Punkte. Schachtar hat vier Zähler, könnte mit einem Sieg am Mittwoch an Real vorbeiziehen.

"Es gibt noch Möglichkeiten sich für das Achtelfinale zu qualifizieren und ich denke, die Gruppe wird am letzten Tag entschieden. Aber natürlich: Wenn Madrid gewinnt, werden sie sich qualifizieren und wir werden am letzten Spieltag um die Europa League spielen", so Castro. Tabellenletzter ist derzeit Inter Mailand (zwei Punkte).