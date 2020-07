Luka Modric stellt klar : "Wir waren überzeugt, dass wir auch ohne Cristiano weiter gewinnen"

Als Cristiano Ronaldo Real Madrid vor zwei Jahren verlassen hatte, traf es den Klub logischerweise hart. Luka Modric erklärt in einem Interview, dass alle Spieler jedoch davon überzeugt waren, auch ohne den Superstar Erfolge feiern zu können.

450 Tore und 133 Vorlagen in 438 Pflichtspielen können nicht eben einmal so kompensiert werden. Das war den Verantwortlichen klar, als Cristiano Ronaldo Real Madrid 2018 in Richtung Juventus Turin verließ.

Luka Modric und Co. waren allerdings willens, auch ohne den Superstar bestmögliche Leistungen darzubieten.

"Es ist nicht nötig, darüber zu diskutieren, wie wichtig Cristiano für Real Madrid war", gibt Modric bei SPORTSKE NOVOSTI zwar zu. "Aber ich muss sagen, dass wir nicht überwältigt waren von der Tatsache, dass er nicht mehr da war. Wir waren überzeugt, dass wir auch ohne ihn weiter gewinnen würden."