"Kümmert mich nicht so sehr" : Wirbel um Benzema-Ansage: Jetzt reagiert Vinicius Junior

Es brachte das Umfeld von Real Madrid mal wieder in Wallung. In der Halbzeitpause der Champions-League-Partie bei Borussia Mönchengladbach, die Blancos lagen mit 0:2 zurück, soll Karim Benzema Ferland Mendy daraufhin angewiesen haben, Teamkollege Vinicius Junior nicht mehr ins Spiel einzubinden.

"Das war Lärm, und dieser Lärm ist nichts für mich. Wir Fußballer wissen unter uns sehr gut, was Sache ist. Es gibt Kodexe, die ihr nicht kennt", kommentiert Vinicius gegenüber der Zeitung ABC den Vorfall. Seine Beziehung zu Benzema sei "exzellent", drückt der junge Brasilianer nach. Also viel Wirbel um Nichts? Offensichtlich.

"Es kümmert mich nicht so sehr, was über mich gedacht wird"

Vinicius legt, wie er weiter verrät, so oder so keinen großen Wert darauf, was andere über ihn denken. Fußballkenner, ob im TV oder davor sitzend, attestieren dem 20-Jährigen noch Schwächen in einigen Bereichen, vor allem beim Torabschluss. "Es kümmert mich nicht so sehr, was über mich gedacht wird", sagt Vinicius.