AS Monaco : Wissam Ben Yedder bestätigt Interesse von Barça

Der FC Barcelona war in der Vergangenheit offensichtlich sehr daran interessiert, Wissam Ben Yedder vertraglich an sich zu binden. Der Angreifer deckt gleich zwei Annäherungsversuche des Spanischen Meisters auf.

Für Wissam Ben Yedder war ein Weggang vom AS Monaco im zurückliegenden Winter kein Thema. Die Möglichkeit war in der Vergangenheit durchaus gegeben, der FC Barcelona klopfte gleich zweimal an.

"Barcelona wäre für mich früher eine Möglichkeit gewesen. Im letzten Sommer hat der Verein Kontakt zu mir aufgenommen und sich eine Menge Informationen beschafft. So war es auch im Winter, aber ein Transfer kam nicht zustande", lüftet Ben Yedder bei ONZE MONDIAL.

Die Monegassen zahlten im August vorigen Jahres eine Ablöse von 40 Millionen Euro. Ben Yedder ist mit 18 Toren und sieben Vorlagen in einer mehr als durchwachsenen Saison des Fürstentum-Klubs der herausragende Akteur.