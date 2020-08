FC Barcelona : Wohin wechselt Lionel Messi? Argentinien-Präsident mit Empfehlung



Andre Oechsner

Lionel Messi will den FC Barcelona schnellstmöglich verlassen. Für Alberto Fernandez, der in der Funktion als Fußballverbandspräsident in Argentinien steht, gibt es nur eine Möglichkeit: Messi muss zurück in seine Heimat.