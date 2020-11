Wolverhampton Wanderers : Wolves-Coach Nuno möchte Adama Traore nicht abgeben

Obwohl Adama Traore in einem Formtief steckt, umgeben den Iberer nach wie vor Wechselspekulationen. Bei den Wolverhampton Wanderers hegt keiner so wirklich Interesse daran, Traore einem anderen Klub zu überlassen.

Im Umfeld der Wolverhampton Wanderers wurde freilich vernommen, dass Adama Traore mit allerhand Topklubs verbunden wird beziehungsweise immer noch behauptet wird, zumindest auf deren Shortlist zu stehen.

"Natürlich ist Adama ein wichtiger Spieler für uns", sagte Nuno Espirito Santo vor dem Heimspiel gegen den FC Southampton (Montag, 21 Uhr). Damit will der Wolves-Trainer den Status illustrieren, den Traore in den West Midlands inzwischen eingenommen hat. Zugleich kann Santos Äußerung als Kampfansage an die buhlenden Vereine ausgelegt werden.

Santos Charme-Offensive geht weiter: "Der Einfluss, den er auf die Spiele hat und was er der Mannschaft gibt, ist gross. Ebenso, was er der Mannschaft in den letzten beiden Spielzeiten gegeben hat sowie was er noch zu geben hat und was er noch verbessern muss."