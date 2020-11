FC Everton : "Würde es lieben, mit ihm zu arbeiten": Carlo Ancelotti lockt Sami Khedira

Nachdem Sami Khedira in einem Interview sagte, dass ein Wechsel in die Premier League sein unerfüllter Traum sei, dauerte es nicht lange, bis es zu ersten Spekulationen um einen Wechsel nach England kam. Carlo Ancelotti vom FC Everton schwärmt von seinem Ex-Spieler.

"Ich habe gute Erinnerungen an Sami Khedira, wir waren beide bei Real Madrid und er war ein fantastischer Profi", sagte Ancelotti während einer Pressekonferenz. "Ich würde es lieben, mit ihm zu arbeiten - aber er ist leider nicht der einzige."

Was zusätzlich mitschwingt: Khedira hatte in einem Interview erklärt, dass er gerne ein Teil der Premier League sein würde. "Wenn es möglich ist, ginge sicherlich ein wirklich großer Traum in Erfüllung", sagte der 33-Jährige. Ancelotti scheint jedenfalls durchaus interessiert, wieder mit Khedira zusammenzuarbeiten.

Ancelotti erläutert, dass er in seiner Zeit als Trainer über viele fantastische Spieler verfügte. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an sie", so der Everton-Coach. "Ob sie nun nach Everton kommen, darüber gilt es nachzudenken."