FC Barcelona : Xavi erklärt: So stelle ich mir mein Umfeld als Barça-Trainer vor

Doch der 40-Jährige hat nicht vor, bereits in diesem Sommer das Traineramt bei den Katalanen zu übernehmen. Er denke, dieses Jahr sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, erklärte Xavi vor der Niederlage der Katalanen gegen Bayern gegenüber EL PAIS.

Jordi Cruyff, Sohn von Barcelona-Legende Johan Cruyff (†68), machte einst 53 Spiele für Barça. Als Trainer war er bisher für Maccabi Tel Aviv und Chongqing Dangdai aktiv. Seit Freitag ist er neuer Coach des Shenzhen FC in der Chinese Super League. Ihn stellt sich Xavi offenbar als Assistenzcoach vor.

Xavi weiß schon, mit wem er gerne arbeiten würde. "Ich freue mich sehr, weiterhin Erfahrungen zu sammeln und mich selbst herauszufordern. Aber natürlich wäre es für mich ein Privileg, eines Tages Barça mit einem Team bestehend aus Jordi Cruyff, Carles Puyol und einigen aktuellen Spielern zu trainieren", so der Cheftrainer von Al Sadd.

Ronald Koeman Favorit auf Nachfolge von Quique Setien

Als Nachfolger des vor der Entlassung stehenden Quique Setien deutet indes vieles auf Ronald Koeman hin. Der niederländische Nationaltrainer wurde am Wochenende am Flughafen in Barcelona gesichtet.

Es kam zu Gesprächen mit den Bossen der Katalanen. Laut MUNDO DEPORTIVO ist eine Einigung nah, der Ex-Barça-Abwehrchef soll demnach einen Vertrag bis 2022 erhalten.