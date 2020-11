FC Barcelona : Das denkt Xavi Hernandez über Frenkie de Jong

Im Supersommer 2019 war Frenkie de Jong neben Antoine Griezmann mit 75 Millionen Euro Ablöse die teuerste Investition, die sich der FC Barcelona geleistet hatte. Als Xavi Hernandez von dem Transfer erfahren hatte, reagierte er ziemlich enthusiastisch.

"An dem Tag, an dem Frenkie de Jong für Barcelona unterschrieben hat, war ich sehr glücklich", erklärt Xavi in einem Interview, in dem er die kommende Weltmeisterschaft 2022 in Katar analysiert.

Der ehemalige Barça-Star hatte sogar den persönlichen Kontakt gesucht – wie in der heutigen Zeit Usus, natürlich über Instagram. "Er ist ein Spieler, der eine Ära in Barcelona prägen kann und einer der besten der großen Generation, die Holland für die Weltmeisterschaft hat. Er ist noch jung", so Xavi.