FC Barcelona : "Xavi Hernandez wird irgendwann Barça-Trainer"

Xavi hat bleibenden Eindruck hinterlassen. "Ich bewundere ihn nicht nur als Fußballspieler, sondern auch als Freund. Was am meisten auffällt, ist seine Spielvision Es schien, als hätte er einen Spiegel hinter sich, er kontrollierte immer alles, was um ihn herum ablief", so Saviola.

Saviola heuerte nach seiner Zeit beim FC Barcelona bei Real Madrid an, stand zudem beim FC Malaga, Benfica Lissabon, Sevilla und AS Monaco unter Vertrag. Anfang 2016 beendete er seine aktive Karriere.