Keine Barça-Rückkehr 2020 : Xavi: "Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist"



Andre Oechsner

Lionel Messi wurde in den vergangenen Monaten hier und da mit einem Abgang vom FC Barcelona verbunden. Für Xavi Hernandez ist ein solches Szenario nur sehr schwer vorstellbar. Er selbst will sich in diesem Sommer Barcelona nicht anschließen.