FC Barcelona : Xavi rechnet bei der WM 2022 mit Messi – Traum von Barça lebt weiter

Nach dem Rücktritt vom Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft geht Xavi Hernandez stark davon aus, dass Lionel Messi an der kommenden Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen wird.

Xavi Hernandez kann Lionel Messi an und für sich ziemlich genau einschätzen. Die beiden Ausnahmefußballer kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona. In seinem Gutachten über La Pulga lässt Xavi keine Zweifel an dessen WM-Teilnahme aufkommen.

"Ich habe keine Zweifel daran, dass er die WM 2022 spielt", erklärt Xavi der MARCA. "Körperlich gesehen ist er schnell, stark, ein toller Wettkämpfer, ein Tier. Meiner Ansicht nach spielt Leo, solange er will."

Als Torschütze und Vorlagengeber beteiligte sich Messi in der jüngst abgelaufenen LaLiga-Saison an überragenden 47 Toren direkt. Läuft das Turnier im Wüstenstaat Katar an, ist Messi bereits 35 Jahre alt.