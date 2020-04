Angebot aus Sevilla? : Xherdan Shaqiri auf dem Weg nach Andalusien?

Gerücht Xherdan Shaqiri spielt beim FC Liverpool nur eine untergeordnete Rolle. Wagt der Schweizer einen Neustart in der der Primera Division? Es gibt ein Angebot.

Doch Cheftrainer Jürgen Klopp (52) war überzeugt: In Xherdan Shaqiri hat Liverpool einen Topspieler hinzubekommen.

Allerdings darf der 28-Jährige - auch verletzungsbedingt - nur selten nachweisen, was er draufhat. In dieser Saison kommt er nur auf 174 Spielminuten in der Liga. Zeit für einen Vereinswechsel?

Die Schweizer Tageszeitung BLICK schreibt: Der FC Sevilla plant ein Angebot für Shaqiri. Allerdings hat der Mittelfeldakteur seinen Preis: 30 Millionen Euro ruft Liverpool angeblich als Ablöse auf.

Dass die Andalusier diese Summe auf den Tisch legen, ist so gut wie ausgeschlossen. Auch die laut BLICK ebenfalls interessierten AS Rom und ZSKA Moskau dürften diese Forderung nicht erfüllen.

Wie es mit Xherdan Shaqiri weitergeht, ist daher offen. Fakt ist: Sein Arbeitspapier an der Anfield Road ist noch bis 2023 datiert