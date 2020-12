Manchester City : Yan Couto erklärt, warum er Barça eine Absage erteilte

Im Januar war in Brasilien bereits ausführlich über Yan Couto berichtet worden. Seinerzeit hatte vielerorten der FC Barcelona den Zuschlag für den jungen Südamerikaner erhalten, der in seiner Heimat bereits mit Größen wie Dani Alves verglichen wird.

Doch es kam alles anders: Manchester City grätschte im letzten Moment dazwischen und gab im März die Verpflichtung Coutos offiziell bekannt. Bei ESPN erläutert der Youngster, dass er mit Barça tatsächlich Übereinkunft erzielt hatte.

"City hatte ein Leihangebot gemacht, das hat mir nicht so gut gefallen. Barcelona hat gesagt, dass ich in der ersten Mannschaft bin, also habe ich mich mit Barcelona geeinigt", so Couto. Dabei blieb es aber, wie inzwischen bekannt ist, nicht.

Manchester City wollte offensichtlich unbedingt mit dem Junioren-Nationalspieler zusammenarbeiten und wurde erneut vorstellig. Mit einer Offerte, die Coutos noch einmal umschwingen ließ.