Borussia Dortmund : Youssoufa Moukoko: BVB-Boss nennt idealen Fahrplan für das Supertalent

Youssoufa Moukoko (15) wird am 20. November 16, dann darf er für die Profis von Borussia Dortmund auflaufen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat schon das passende Szenario für erste Einsätze im Hinterkopf.

In wenigen Tagen feiert Youssoufa Moukoko seinen 16. Geburtstag. Dann kann das Sturm-Juwel von Borussia Dortmund gemäß Statuten in der Bundesliga eingesetzt werden. Am 20. November ist es soweit.

Hans-Joachim Watzke (61) mahnt jedoch davor, den jungen Angreifer als Heilsbringer zu feiern. "Da muss man auch aufpassen", so der BVB-Geschäftsführer. Man dürfe Youssoufa Moukoko nicht überfrachten, schließlich sei dieser der "Jüngste von allen."

An der Qualität des Mittelstürmers hegt Watzke aber keine Zweifel: "Er ist ein außergewöhnliches Talent. Wenn du dieses Tor-Gen hast, egal, ob du bei der U19 drei oder vier Buden machst, wenn du die regelmäßig machst, hast du das Gen irgendwann."