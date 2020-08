BVB-Juwel : Youssoufa Moukoko: Diese 3 BVB-Stars unterstützen ihn am meisten

Borussia Dortmund will Youssoufa Moukoko einmal groß herausbringen, aber vorerst behutsam aufbauen. Da er bis November nicht für die Profis spielberechtigt ist, setzt sich der Überflieger eine Tore-Marke, die er bis dato im Jugendbereich knacken möchte. Der Youngster verrät zudem, welche Profis von der ersten Mannschaft sich am meisten um ihn kümmern.

Im Sommer-Vorbereitungscamp in Bad Ragaz verbrachte Youssoufa Moukoko erstmals Zeit bei der Profimannschaft. Noch muss sich der erst 15-Jährige aber etwas gedulden. Erst nachdem er im November 2020 die Altersgrenze von 16 Jahren überschritten hat, darf er von Borussia Dortmund auch eingesetzt werden.

"Natürlich ist es ungewohnt für mich, in einem Team zu stehen und gar nicht eingesetzt werden zu dürfen. Aber die Zeit bis November werde ich in der U19 nutzen", sagt Moukoko laut BILD. Bis es soweit ist, verfolgt der Youngster nur ein Ziel: "Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken."

Bis heute zählt Moukoko für den BVB sowie seinem früheren Klub, dem FC St. Pauli, 183 Torerzielungen. In der zurückliegenden U19-Bundesliga-Saison hatte sich der Deutsch-Kameruner 34-mal in die Torschützenliste eingetragen.