Real Madrid : Zahltag für Real? Sergio Reguilon im Visier von vier Top-Klubs

Real Madrid will bis zu 180 Millionen Euro durch Verkäufe einnehmen. Das berichtete jüngst die Sporttageszeitung MARCA.

40 Millionen Euro sind bereits durch Achraf Hakimi aufs Konto der Königlichen gewandert. Und der nächste Zahltag könnte bereits bevorstehen. Für Außenverteidiger Sergio Reguilon (23) gibt es offenbar viele Offerten.

Wie der italienische Journalist Nicolo Schira in Erfahrung gebracht haben will, zeigen Top-Klubs aus Primera Division, Premier League und Serie A Interesse an dem 23-Jährigen.