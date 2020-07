AC Mailand : Zaubert Zlatan weiter für Milan? Ibrahimovic spricht in Rätseln

Wie lange hält die Ehe zwischen Zlatan Ibrahimovic und dem AC Mailand noch? Der schwedische Superstar will sich nach dem Schützenfest gegen Juventus Turin nicht in die Karten schauen lassen.

Ibrahimovic weiter: "Ich trainiere gut und ich kann die Mannschaft auf verschiedene Weise unterstützen. Ich bin Klubpräsident, Trainer und Spieler, alles zusammen. Doch man bezahlt mich nur als Spieler, das ist der negative Aspekt."

Ibrakadabras Vertrag im San Siro läuft am Saisonende aus. Bleibt der Altmeister, oder geht er zurück in die Heimat, wo Hammarby IF Interesse an einer Zusammenarbeit zeigt?

Ibrahimovic lässt sich nicht in die Karten schauen, wenn es um seine Zukunftsplanung geht. "Ich habe noch einen Monat, um Spaß zu haben, danach geschehen Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Ich bin alt, das ist kein Geheimnis, doch das Alter ist nur eine Zahl", stellt der 38-Jährige klar.

"Es könnte sein, dass die Fans mich bereits zum letzten Mal live gesehen haben"

Dann sprach Ibrahimovic in Rätseln. "Es könnte sein, dass die Fans mich bereits zum letzten Mal live gesehen haben. Warum? Lest zwischen den Zeilen. Es ist komisch, hinter verschlossenen Türen zu spielen. Wäre San Siro heute ausverkauft gewesen, wäre es ein wundervoller Abend gewesen."