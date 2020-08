Juventus Turin : "Zeit zum Nachdenken": Cristiano Ronaldo kündigt Analyse an

Das frühe Ausscheiden in der Champions League muss Cristiano Ronaldo erst mal verarbeiten. Der Superstar von Juventus Turin kündigt an, die Saison analysieren zu wollen. Die Trainerentscheidung seines Klubs lässt CR7 derweil unkommentiert.

"Jetzt ist Zeit zum Nachdenken, Zeit um die Höhen und Tiefen zu analysieren, weil man sich nur durch kritisches Nachdenken verbessern kann", schreibt Cristiano Ronaldo auf Instagram.

Sein Doppelpack beim 2:1 im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Olympique Lyon half nichts – Juventus Turin verabschiedete sich vorzeitig aus der Königsklasse.

Der nationale Titel ist längst nur noch Beiwerk, internationale Titel sind das, was zählen. Und von denen gab es schon lange keine mehr, stattdessen waren Enttäuschungen der ständige Begleiter. So zum Beispiel in der Vorsaison, als der Königsklassen-Weg schon im Viertelfinale zu Ende ging.