Real Madrid : Zidane erklärt: So geht es Eden Hazard nach dem Corona-Befund

"Er ist stark und weiß, dass dies ein schwieriger Moment ist, aber er ist mental gut drauf", sagte der Franzose und erklärte auch im Hinblick auf die ebenfalls positiv getesteten Casemiro und Eder Militao: "Ihnen geht es gut, auch wenn sie nicht glücklich darüber sind, was passiert ist."

Zinedine Zidane erläutert den Gemütszustand des ehemaligen Chelsea-Stürmers, der 2019 für bis zu 160 Millionen Euro von der Stamford Bridge in die spanische Hauptstadt übersiedelte.

Ein persönliches Gespräch mit den infizierten Profis, die sich in Selbstisolation begeben haben, war noch nicht möglich, soll aber nachgeholt werden. Zidane: "Emotional und physisch geht es ihnen gut. Ich habe ihnen eine Nachricht geschickt und werde später mit ihnen sprechen."

Nur zweite Wahl: Macht es Isco so wie James?

Ohne Eden Hazard, Casemiro, Eder und die noch nicht fitten Alvaro Odriozola, Nacho Fernández und Dani Carvajal setzte es für Real Madrid eine bittere Pleite in Valencia. 1:4 hieß es am Ende. Kurios: Die Fledermäuse trafen dreimal per Elfmeter, Carlos Soler behielt dreimal die Nerven gegen Thibaut Courtois.

Der Belgier forderte nach den vier Gegentoren mehr Konzentration in der Defensivarbeit und haderte mit den Elferpech: "Es war knapp, beinahe hätte ich Elfer gehalten. Das Eigentor von Raphael Varane war einfach nur Pech."