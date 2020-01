Was die nörgelnden Begutachter nur noch bestätigt haben sollte: Luka Jovic stand am Mittwochabend im Pokal beim Zweitligisten Real Saragossa (4:0) mal wieder in der Startelf – und blieb erneut ohne Tor.

An was liegt es?, werden sich die Fans fragen, schließlich traf unter anderem der lange verletzte Lucas Vazquez, der bei den Real-Fans gleichermaßen kritisch hinterfragt wird. Laut Zinedine Zidane fehlt Jovic einzig ein Erfolgserlebnis.

"Ein Tor wäre gut, das würde mich für ihn freuen", sagte Zidane laut REAL TOTAL nach dem Spiel in Saragossa, das für Jovic das immerhin 21. in dieser Saison war.

Getroffen hat er bisher allerdings nur im Heimspiel gegen den CD Leganes (5:0) Ende Oktober.