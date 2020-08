Real Madrid : Zinedine Zidane: Holt er einen jungen Landsmann (19) ins Bernabeu?

Eigentlich soll Zinedine Zidane klargemacht haben, dass Real Madrid zur neuen Saison keinen weiteren Innenverteidiger benötigt. Trotz allem ranken sich permanent Gerüchte um einen neuen Abwehrmann. Der frischeste Name im Spekulationsuniversum ist Benoit Badiashile.

Benoit Badiashile könnte in diesem Sommer zu Real Madrid wechseln. Zumindest verbreiten gleich mehrere Medien dieses Gerücht. Badiashile hatte in der abgebrochenen Saison 20 Pflichtspiele für den AS Monaco absolviert.

Der 19-Jährige entwickelte sich an der Seite des erfahrenen Kamil Glik zu einem gestandenen Innenverteidiger. Real, sofern das Interesse der Wirklichkeit entspricht, ist im Werben um Badiashile allerdings nicht allein.

Bayer Leverkusen wurde schon des Öfteren als heißester Anwärter auf einen Transfer genannt. Der Bundesligist soll sich mit Badiashile sogar schon in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Als Ablöse werden rund 30 Millionen Euro fällig.

In Monaco weiß man jedenfalls um den Wert seines Eigengewächses, weshalb Badiashile erst im Dezember vergangenen Jahres seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert hatte.