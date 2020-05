Real Madrid : Zinedine Zidane holt Youngster Reinier in die erste Mannschaft

Mit enormen Vorschusslorbeeren war Reinier im Winter zu Real Madrid gekommen. Nach einem halben Jahr bei der Castilla beruft Zinedine Zidane den Nachwuchsmann angeblich dauerhaft in den Profikader.

Offiziell ist der LaLiga-Restart noch nicht beschlossen, Ministerpräsident Pedro Sanchez hatte zuletzt den 8. Juni als Startdatum in Aussicht gestellt.

In rund zwei Wochen könnte der Ball in Spaniens Eliteliga also wieder rollen. Dann könnte auch Reinier seine ersten Profieinsätze für Real Madrid sammeln.

Laut der Sporttageszeitung AS wird der Youngster von Trainer Zinedine Zidane für den Rest der Saison in den Kader der ersten Mannschaft beordert.