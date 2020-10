Real Madrid : Zinedine Zidane lässt nichts auf Isco kommen

Es kam viel zusammen am Samstagabend. Real Madrid blamierte sich gegen Aufsteiger FC Cadiz mit 0:1. Hinzu kamen zahlreiche fragwürdige Auftritte. Einen davon lieferte Isco, der zwar in der Startelf aufgeboten wurde, aber schon zur Halbzeit den Platz verlassen musste.

Isco gehört aber schon lange dem Teil des Spielerkaders an, der nicht die den Blancos entsprechenden Leistungen abruft. Sein Anteil an den letzten Titeln in der Champions League oder der Meisterschaft in der letzten Saison war lediglich überschaubar.

Neben Isco war es vor allem Marcelo, der nach der Cadiz-Schmach online Prügel kassierte. "Ich als Erster, denn ich trage als Trainer die volle Verantwortung. So ist es. Aber wichtig ist, dass wir nach vorne schauen", stellt sich Zidane vor seine Mannschaft.