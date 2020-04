Dugarry rät zu Transfer : Zinedine Zidane liebt Paul Pogba, sagt ein Insider

Christophe Dugarry ist der Meinung, dass sich Real Madrid mit dem französischen Nationalspieler Paul Pogba verstärken sollte.

"Wir alle sehen, dass das zentrale Mittelfeld ein wenig alt geworden ist. Es ist ein Mittelfeld, dem es schwer fällt, etwas zu kreieren, Linien zu durchbrechen und von hinten nach vorne zu kommen, um die Flanken zu verwerten", sagt Dugarry laut REAL TOTAL bei TEAM DUGA auf RMC SPORT.

Laut Dugarry wisse Pogba, wie das geht, so dass er genau der Spieler sei, "um das beizutragen, was Real fehlt". Pogbas Vertrag bei Manchester United ist noch bis 2021 befristet. Ein Wechsel in diesem Sommer kommt aufgrund der Coronakrise aber wohl nicht infrage.