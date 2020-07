Real Madrid : Zinedine Zidane sieht Bedarf für drei Neue - acht Stars auf der Streichliste

Zinedine Zidane will den Kader von Real Madrid verkleinern. Unter anderem Gareth Bale und James Rodriguez sollen gehen. Auf drei Positionen sieht der Erfolgscoach Handlungsbedarf.

SPORT zufolge hat Zinedine Zidane für die Innenverteidigung keine Transferwünsche in der Geschäftsstelle eingereicht. Drei Positionen sind allerdings verstärkungsbedürftig, so das Sportblatt.

Real Madrid wird in diesem Transfer-Sommer auf die Verpflichtung von Superstars verzichten. Das hat Real-Präsident Florentino Perez (73) unlängst bereits angekündigt.

Demnach will Zidane einen neuen Rechtsverteidiger als Backup für Dani Carvajal. Achraf Hakimi ist an Inter Mailand verkauft, Rückkehr Alvaro Odriozola (an Bayern München verliehen) könnte die interne Lösung sein.

Überdies sucht Zidane angeblich einen neuen Mittelfeldspieler. Eduardo Camavinga (17, Stade Rennes) soll Zidanes Wunschspieler sein.

Ebenfalls auf der Wunschliste des Erfolgscoachs: Ein neue Nummer 9. Das könnte auf einen Verkauf von Luka Jovic (22) hindeuten, obwohl Zidane dem Serben jüngst das Vertrauen ausgesprochen hatte.

Nicht mehr zusammenarbeiten möchte Zidane mit Gareth Bale (31, Vertrag bis 2022, kein Abnehmer in Sicht), James Rodriguez (29, Vertrag bis 2021, Atletico Madrid und Manchester United sind interessiert) und Mariano Diaz (26, Vertrag bis 2023).

Brahim Diaz (20, Vertrag bis 2025) soll überdies verliehen werden. Bei passenden Angeboten könnten angeblich auch Lucas Vazquez (29, Vertrag bis 2021), Nacho Fernandez (30), Isco Alarcon (26, 2022) und Marcelo (32, alle Vertag bis 2022) gehen.