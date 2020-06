Real Madrid : Zinedine Zidane spricht über die Entwicklung von Achraf Hakimi

In der Causa Achraf Hakimi gibt es noch viele Ungereimtheiten. Real Madrid hat seinen Rechtsverteidiger jedenfalls stetig im Blick. Zinedine Zidane freut sich über die Fortschritte der vergangenen zwei Jahre.

Nach aktuellem Stand sieht es danach aus, als würde Achraf Hakimi zumindest in der Vorbereitung auf die neue Saison erst mal wieder bei Real Madrid unterkommen. Zinedine Zidane hat Hakimis Entwicklung wohlwollend zur Kenntnis genommen.

"Wir sehen, was er für eine Saison spielt und ich freue mich für ihn. Er musste gehen, um viele Spiele zu machen – und genau das macht er", sagte der Cheftrainer von Real Madrid während einer Pressekonferenz.

Mit fünf Toren und zehn Vorlagen spielt Hakimi eine überragende Bundesliga-Saison. Da erscheint es nur logisch, dass Borussia Dortmund die Leihgabe gerne dauerhaft an sich binden möchte. So wurde es auch stets in die Öffentlichkeit transportiert.