Real Madrid : Zinedine Zidane versichert: Real Madrid setzt auf Luka Jovic

Real Madrid hört sich Angebote für Luka Jovic (22) an. Das war in dieser Woche in der Madrider Sporttageszeitung MARCA zu lesen.

Dass die Königlichen den 60-Mio-Neuzugang abgeben wollen, scheint aber nicht zu stimmen. Zumindest versichert Real-Coach Zinedine Zidane, dass man weiter auf den Serben setzt.

"Er ist ein sehr guter Fußballer, ein Stürmer, der viele Tore erzielt, aber er ist jung. Wir zählen für die nächste Saison auf ihn", stellte der Erfolgscoach auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Alaves klar. "Er ist heute nicht bei uns. Ich hoffe, er wird bald bei uns sein."

Jovic muss derzeit pausieren, weil ein Freund des Ex-Frankfurters positiv auf Corona getestet wurde. Jovic ist in Isolation.