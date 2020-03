Real Madrid : Zinedine Zidane: Warum er Angst um seine Kinder hat

Den vier Söhnen, die zur Familie von Zinedine Zidane gehören, mangelt es an nichts. Genau aus diesem Grund gerät Real Madrids Trainer in Sorge.

Der Vierfachpapa macht sich im Buch "Zidane", das von dem französischen Journalisten Frederic Hermel geschrieben wurde, Sorgen um seinen Nachwuchs.

"Sie haben kein Leben wie die anderen. Ich habe Angst, dass sie kleine Idioten werden", wird Zinedine Zidane zitiert.

"Ich will nicht, dass Reichtum und alles, was ich darstelle, alles, was um mich herum passiert, sie in die Irre führt. Ich möchte, dass sie gute Menschen sind."