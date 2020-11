Fehlt die Empathie? : Zinedine Zidane: Wirbel um seinen Assistenztrainer David Bettoni

Den Start in die neue Saison hatten sie sich bei Real Madrid anders vorgestellt. Die Spieler sollen mit Assistenztrainer David Bettoni einen Mitschuldigen gefunden haben.

Mit 16 Punkten aus acht Spielen steht Real Madrid in der LaLiga-Tabelle lediglich auf dem 4. Platz. Und auch in der Champions League gab es nur vier Punkte aus den ersten drei Partien. Die Stimmung bei den Blancos? Zunehmend gereizt.

Luka Modric könnte sich an seinem Bankplatz noch stören

In Valencia hatte aber auch der Rest der Mannschaft eine fragwürdige Leistung gezeigt. In der Kabine sollen inzwischen kritische Stimmen gegen Bettoni aufkommen, der Zidane häufig davon überzeugen soll, eine andere Aufstellung zu wählen, was den Real-Stars missfällt.

Zidane hatte schon während seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft auf Bettonis Dienste gesetzt. Auch während Zidanes erster Amtsperiode zwischen Januar 2016 und Juni 2018 arbeiteten die beiden Landsmänner zusammen.