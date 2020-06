Insider sicher : "Zinedine Zidane wird eines Tages Frankreich trainieren"



Fussballeuropa Redaktion

Zinedine Zidane hat Real Madrid zu drei Champions-League-Titeln gecoacht und sich damit unsterblich gemacht. Derzeit ist er bereits in zweiter Amtszeit an der Concha Espina angestellt. Was kommt nach Real? Die Equipe Tricolore dürfte einem Insider zufolge eine Option werden.