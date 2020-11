"Sie geben mir das Gefühl, jung zu sein" : Zlatan Ibrahimovic: Brahim, Tonali und Co. sind sein Jungbrunnen

Der AC Mailand bleibt in der Serie A auch am 6. Spieltag das Maß der Dinge. Die Rossoneri gewannen am Sonntag mit 2:1 bei Udinese Calcio und führen die Tabelle mit 16 Punkten vor Atalanta Bergamo (12 Punkte) an.

Franck Kessie brachte die Mannschaft von Stefano Pioli in Udine zunächst in Front, Rodrigo de Paul sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich per Strafstoß. Zlatan Ibrahimovic war einmal mehr der Matchwinner, er bereitete den Führungstreffer vor und erzielte knapp zehn Spielminuten vor dem Ende den 2:1-Siegtreffer.

König Zlatan hat nach sechs Spieltagen nun bereits sieben Treffer erzielt, so viele wie kein anderer, obwohl er zwei Spiele wegen einer Corona-Infektion verpasste.