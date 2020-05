AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic: Hammarby-Sportchef glaubt an Chance auf einen Deal



Andre Oechsner

Zlatan Ibrahimovic hielt sich zwei Monate beim schwedischen Erstligisten Hammarby IF fit. Dieser macht sich in Person von Sportdirektor Jesper Jansson Hoffnungen, den Sturmstar an sich binden zu können.