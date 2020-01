Zlatan Ibrahimovic stand am Wochenende erstmals nach seiner Rückkehr in der Startelf des AC Mailand. Und der Routinier lieferte sofort. In der 64. Minute stand der 38-Jährige genau richtig.

Er erhielt im Strafraum halblinks einen Flachpass von Theo Hernandez und schoss den Ball unaufhaltbar zum 2:0 gegen Cagliari Calcio ins rechte Eck. Den ersten Treffer hatte Rafael Leao erzielt.

Zlatan Ibrahimovic rettete seiner "Heimat Mailand" damit den ersten Dreier nach zuletzt drei torlosen Spielen in der Serie A nacheinander.

"Ich fühle mich gut, habe aber am Anfang einige Bälle falsch verarbeitet. Ich brauche einfach noch ein paar Partien, um mich in Form zu bringen", erklärte er nach der Partie bei SKY SPORT ITALIA.