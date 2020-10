AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic: Mailands "Gott" stichelt - und hat noch lange nicht genug

Die Nerazzurri hatten in der Vorsaison einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg gedreht, Romelu Lukaku hatte in der Nachspielzeit zum Sieg getroffen. Am Wochenende traf der Belgier ebenfalls, vergab aber in der Nachspielzeit eine große Möglichkeit zum Ausgleich.

Zlatan Ibrahimovic will Vertrag verlängern

Zlatan Ibrahimovic und Milan stehen nach vier Siegen aus vier Spielen an der Tabellenspitze der Serie A. Inter ist mit sieben Punkten nur Tabellensechster. Ibrahimovic und Lukaku haben beide bereits viermal getroffen.

Ibrahimovics Vertrag bei den Rossoneri läuft am Saisonende aus. Wie der CORRIERE DELLA SERA berichtet, will der Schwede den Vertrag erneut verlängern. Berater Mino Raiola soll bereits aktiv geworden sein. Allerdings soll eine Entscheidung voraussichtlich nicht vor dem Frühjahr getroffen werden.