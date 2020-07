AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic räumt Gerüchte beiseite - Gespräche laufen an

Im Zuge seines beim AC Mailand auslaufenden Vertrags ist es in der letzten Zeit häufiger zu Spekulationen um ein Karriereende von Zlatan Ibrahimovic gekommen. Daran verschwendet der Angreifer allerdings keinen Gedanken.

"Ihr glaubt also, dass ich am Ende bin, dass meine Karriere bald zu Ende geht. Ihr kennt mich nicht", sagte Ibrahimovic, der markig fortführte: "Ich habe euch nur eine Sache zu sagen. Ich bin nicht wie ihr. Ich bin Zlatan Ibrahimovic und ich wärme mich gerade erst auf."

Zlatan Ibrahimovic hat in seiner urtypischen Art mal wieder für klare Verhältnisse gesorgt. Auf Instagram richtete er eine Video-Botschaft an alle Medien, die bezüglich eines Karriereendes des Schweden spekuliert hatten.

Trainer-Deal beim AC Mailand: Das sagen Maldini, Zlatan und Co.

In diesem Zusammenhang hatte der achtfache Saisontorschütze erst vor Kurzem kryptisch verlautbaren lassen: "Es tut mir für die Tifosi leid, sie könnten mich bald nicht mehr live sehen."

Unter anderem wird angenommen, dass sich Ibrahimovic Hammarby IF anschließen könnte. An dem schwedischen Klub hält er nicht nur Anteile, sondern hielt sich während des Lockdowns in Italien über mehrere Wochen fit.

Zlatan Ibrahimovic fordert angeblich sechs Millionen Euro Jahresgage

Nach der Entscheidung von Milan, nicht mit Ralf Rangnick zusammenzuarbeiten und mit Stefano Pioli bis 2022 zu verlängern, sind die Chancen auf eine Vertragsverlängerung von Ibrahimovic beim AC wieder gestiegen.