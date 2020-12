AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic schießt einmal mehr gegen Pep Guardiola

Seit der Zweck-Liaison beim FC Barcelona ist Zlatan Ibrahimovic gar nicht gut auf Pep Guardiola zu sprechen. Das lässt er in einem Interview nun erneut durchblicken.

In den letzten Jahren schoss der 39-Jährige immer mal wieder scharf gegen seinen Ex-Trainer. Deftig waren viele seiner Aussagen, die auch heute noch in ihrer Art und Weise teilweise zum Schmunzeln anregen.

In der Saison 2009/10 spielte Zlatan Ibrahimovic unter Pep Guardiola nicht die erhoffte Rolle, so dass er zehn Jahre nach seinem Wechsel zum FC Barcelona noch immer gereizt auf dieses Thema reagiert. Knapp 70 Millionen Euro investierte Barça seinerzeit für den Schweden.

"Wer mich kauft, der kauft einen Ferrari. Und wer einen Ferrari hat, tankt super. Guardiola tankte Diesel und machte eine Tour ins Grüne. Er hätte besser einen Fiat kaufen sollen", sagte Ibrahimovic einmal in Richtung des Star-Trainers.

Die Quote des Nordeuropäers konnte sich aber dennoch sehen lassen – in 46 Barça-Spielen erzielte er 22 Toren und lieferte zwölf Vorlagen. Doch der Graben zwischen den beiden Streithähnen war zu groß, Ibrahimovic ließ sich an den AC Mailand verleihen, für den er heute zum zweiten Mal spielt.