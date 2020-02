Der 17-jährige Akinkunmi Amoo wird der schwedischen Tageszeitung AFTONBLADET zufolge nicht zum FC Bayern München wechseln. Grund ist ein Video von Zlatan Ibrahimovic.

Der Stürmer, der sich Ende 2019 bei Hammarby IF eingekauft hat, soll dem Nigerianer darin einen Wechsel zum schwedischen Erstligisten nahegelegt haben.

"Wir warten auf Dich in Hammarby", soll der 38-Jährige Amoo in der Videobotschaft mitgeteilt haben. In den kommenden Tagen soll er bereits bei Hammarby trainieren.

Noch steht der Teenager in seiner Heimat unter Vertrag. Für die nigerianische U 17 gelangen ihm bei der WM im Herbst drei Vorlagen in vier Spielen.