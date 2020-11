Treffen mit Nationaltrainer : Zlatan Ibrahimovic: Schweden-Rückkehr rückt näher

Die Anzeichen auf ein Comeback von Zlatan Ibrahimovic in der schwedischen Nationalmannschaft verdichten sich. Der Torjäger hat sich mit Nationaltrainer Janne Andersson persönlich ausgetauscht.

Am Donnerstag reiste Andersson nach Mailand, um mit dem Führenden der Torschützenliste der Serie A über eine Rückkehr zu sprechen. "Das Treffen war sehr positiv. Wir haben uns geeinigt in den kommenden Monaten im Dialog zu bleiben", heißt es auf der Webseite des schwedischen Fußballverbands.

Der Cheftrainer weiter: "Als Zlatan sich für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft offen zeigte, fühlte es sich natürlich und wichtig an, sich so schnell wie möglich zu treffen und darüber zu diskutieren. Ich bin froh, dass es uns so schnell gelungen ist, ein Meeting zu organisieren."