AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic spricht Klartext zu seiner Zukunft - kommt Sandro Tonali?

Die Unterschrift ist zwar noch nicht gesetzt, mit der baldigen Paraphierung seines neuen Vertrags wird aber gerechnet. Zlatan Ibrahimovic ist am Samstagabend in Italien angekommen, und hat sich deutlich zum AC Mailand bekannt.

Zlatan Ibrahimovic wird auch in der nächsten Saison für den AC Mailand spielen. Nachdem er sich oftmals in seiner typischen Art und Weise kryptisch zu seiner Zukunft in der Lombardei geäußert hatte, sprach der Schweden-Star nun Klartext.

"Ich wollte zurück nach Hause kommen. Jetzt können wir mit der Arbeit beginnen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen", sagt Ibrahimovic in einem Video nach seiner Ankunft am Flughafen Mailand-Linate. Dem Vernehmen nach wird er einen Einjahresvertrag unterschreiben, der ihm sieben Millionen Euro einbringt.

"Ich habe schon immer gesagt, dass ich hier nicht bin, um Maskottchen zu spielen, sondern um Ergebnisse zu liefern, um Milan wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört. Wir hatten jetzt schon sechs tolle Monate, aber noch nichts gewonnen", sagt Ibrahimovic.