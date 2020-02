Jesse Lingard und Andreas Pereira : Zlatan Ibrahimovic veräppelt Ex-United-Kollegen

Zlatan Ibrahimovic nimmt mit Jesse Lingard und Andreas Pereira zwei seiner ehemaligen Teamkollegen von Manchester United gehörig in die Mangel.

"20 Spiele und kein Tor?", sagte Ibrahimovic in Richtung Lingard. "Was zur Hölle soll das? So etwas habe ich noch nie gehört", sagte der Schwede während eines von 433 veröffentlichten Videos weiter.

Doch damit nicht genug. Ibrahimovic, der einst knapp zwei Jahre für ManUnited spielte, bot den beiden Nachhilfeunterricht an: "Wollt Ihr lernen, wie man Tore schießt? Kommt in meine Schule! Ich zeige Euch, wie man Tore schießt."

Lingard erzielte in der laufenden Premier-League-Saison noch gar keinen Treffer für den englischen Rekordmeister. Pereira traf immerhin einmal und legte drei weitere Tore vor.