Zlatan Ibrahimovic (38) ist in Mailand gelandet. Die Rossoneri-Tifosi feiern den Schweden bereits als Heilsbringer. Auch Trainerlegende Fabio Capello erwartet Großes von Ibrakadabra.

Der AC Mailand belegt derzeit nur den 11. Tabellenplatz in der Serie A. Gegen Atalanta Bergamo gab es einen Tiefpunkt: Das 0:5 war die höchste Pleite seit 21 Jahren.

Damit es wieder bergauf geht, wurde in der Winter-Transferperiode Zlatan Ibrahimovic unter Vertrag genommen.

Am Donnerstag landete der Schwede zum Medizincheck in Mailand. Dort wurde er von Manager Zvonimir Boban und frenetischen Fans in Empfang genommen.

"Jetzt bin ich zurück", erklärte der Superstar bei seiner Ankunft am Flughafen.